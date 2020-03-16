Правительство поддержит россиян в условиях распространения коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство РФ будет поддерживать население в рамках предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Первый раздел - это раздел, связанный с поддержкой населения и обеспечения гарантированного снабжения населения товарами первой необходимости. Подчеркну слово "гарантированное". Он включает, прежде всего, установление порядка оплаты больничных листов лицам, находящимся на карантине, с тем, чтобы люди, которые оказались в условиях карантина, не остались без денег, без доходов", - сказал Белоусов на заседании Координационного совета по противодействию распространению коронавируса в РФ.

"Он включает целый ряд мер поддержки торговли как малых торговых предприятий, так и крупных торговых сетей по созданию достаточных запасов товаров первой необходимости для обеспечения бесперебойного товарооборота. Это меры как финансовые, связанные с увеличением кредитования, так и административные, в том числе достаточно беспрецедентные", - отметил он.