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На Хайнане введен карантин для приезжих из наиболее пострадавших от коронавируса стран

Прибывшие на остров будут размещаться на карантин в специально отведенных для этого местах в городах Хайкоу, Санья и Цюнхай

ХАЙКОУ /Китай/, 16 марта. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань ввели двухнедельный карантин для всех приезжих, которые посещали серьезно пострадавшие от нового коронавируса страны и регионы мира за 14 дней до въезда в провинцию. Соответствующее положение начало действовать с понедельника, сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Согласно распоряжению провинциального штаба по профилактике и контролю за распространением коронавируса нового типа, прибывшие на остров из государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией будут помещаться в карантин в специально отведенные для этого места в городах Хайкоу, Санья и Цюнхай. Возможно прохождение карантина и в домашних условиях, однако только в особых случаях, каждый из которых будет рассматриваться отдельно, указывают местные власти.

Для тех, кто прибывает в провинцию с целью транзита в другие города и провинции страны, кроме Пекина, обязательный карантин в течение двух недель не предусмотрен. После прохождения санитарного контроля пассажиры смогут продолжить путешествие в конечный пункт назначения, если не будут выявлены симптомы заболевания.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. Число случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 80,8 тыс. человек, более 67,4 выздоровели, свыше 3,2 тыс. умерли.

Теги
КитайХайнань
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