СК начал проверку сообщения СМИ о нарушении прав сироты на жилье в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК по Калининградской области начало проверку по сообщению СМИ о предоставлении сироте непригодного для проживания жилья. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте управления.

В понедельник в эфире телеканала НТВ показали сюжет о девушке-сироте, которая живет в условиях, не отвечающих санитарным нормам. В ее жилье прогнили полы, обваливается потолок, нет канализации и водопровода.

"Для проверки сведений, изложенных в сюжете, следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой следователи СК России установят все обстоятельства и проверят доводы, озвученные в СМИ, дадут правовую оценку произошедшему", - говорится в сообщении ведомства.