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Фонд капремонта Дагестана обновит почти в три раза больше старых лифтов в 2020 году

Планируется заменить более 120 лифтов

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Фонд капитального ремонта Республики Дагестан планирует обновить в текущем году более 120 устаревших лифтов в многоквартирных домах республики, что почти в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель регионального фонда капремонта Магомед Алиев.

"Сегодня в Дагестане в многоквартирном жилом фонде насчитывается почти полторы тысячи лифтов, многие из которых попросту отслужили свои нормативные сроки - 25 лет - и требуют срочной замены. Это дорогостоящее мероприятие, но, несмотря на это, с 2017 по 2019 годы в республике по программе капремонта заменено 78 лифтов. На 2020 год в планах почти в полтора раза - до 125 - увеличить количество заменяемых лифтов по сравнению с прошлым годом, когда обновили 43 старых лифта", - сказал Алиев.

По его словам, для этих целей в республиканском бюджете "благодаря инициативе руководства Дагестана заложены средства поддержки в размере 100 млн рублей, а также 157 млн рублей - по линии фонда капремонта".

"Такой темп позволит нам до 2025 года обновить парк лифтов и избавиться от всего устаревшего и вышедшего из строя оборудования", - сообщил Алиев.

Он добавил, что в 2018 году Фонд капремонта Дагестана заменил 35 лифтов в восьми многоквартирных домах региона, на эти цели было направлено 64,6 млн рублей. "В 2019 году за счет увеличения уровня собираемости взносов на капремонт фонд заменил 43 лифта в 13 домах, большинство из которых в Махачкале (39 лифтов). На замену лифтов по республике в 2019 году было потрачено 88,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

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