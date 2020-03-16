Париж опустел из-за эпидемии распространения коронавируса

ПАРИЖ, 16 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Улицы французской столицы стали гораздо менее многолюдны на фоне новостей о распространении коронавируса в стране, а также принятого в связи с этим решения властей отменить публичные собрания более 100 человек и закрыть все торговые точки, кроме самых необходимых. Как убедился корреспондент ТАСС, в продуктовые магазины выстроились очереди, хотя каждое заведение принимает меры предосторожности по своему усмотрению.

Так, сетевые гипермаркеты G20 и Leaderprice ввели ограничение на количество человек, которые могут одновременно находиться в торговых залах, в то время, как, например другие крупные магазины вроде Carrefour, Monoprix и Franprix пока оставляют вход свободным. В очередях на улице стоят преимущественно люди средней и старшей возрастной группы, дистанция между ними никем не регулируется. Крупные торговые центры также прекратили работу, однако, например у съезда на парковку в большой "Ашан" к западу от Парижа движение затруднено: многие пытаются заехать туда, но натыкаются на закрытые ворота.

На полках уже традиционно наблюдаются бреши в рядах макаронных изделий и круп, в дефиците туалетная бумага. Последняя вместе с салфетками и средствами женской гигиены особенно быстро исчезает в крупных гипермаркетах, в то время как в магазинах поменьше эти товары имеются в наличии. Вместе с макаронами традиционно пропадают заправки "болоньезе" и "песто", бутилированную воду берут упаковками, как и пиво, вырос спрос на мясо. Вина и крепкий алкоголь по-прежнему доступны в большом ассортименте.

Очередей в аптеках почти нет. Многих потенциальных клиентов останавливают на входе объявления об отсутствии медицинских масок и дезинфицирующих гелей. По-прежнему открыты газетные киоски и автосервисы.

Рестораны, по распоряжению правительства прекратившие принимать у себя посетителей, продолжают функционировать и даже если в витринах не видно ничего кроме сдвинутых столов и стульев, на входе во многие из них имеется объявление, предлагающее сделать заказ и забрать еду домой или заказать доставку через приложение. Причем еще за сутки до введения ограничений пиццерия Domino's разослала клиентам уведомление о появлении услуги "бесконтактной доставки".

Улицы пустеют

Автомобильный поток заметно сократился на дорогах столицы, парки и скверы также окутала практически полная тишина. Это произошло еще до объявления столичной мэрией о закрытии парков для широкой публики в качестве профилактики распространения вируса. Пока еще "держатся" пешеходные набережные Сены, где люди все так же сидят с едой и напитками у воды.

Как сообщил телеканал BFM, большой ажиотаж наблюдается в кассах вокзалов и на сайте железнодорожного оператора SNCF: билеты на поезда из Парижа в регионы на ближайшие дни уже почти не найти. При этом в компании уже объявили, что с понедельника начинается сокращение количества составов на различных маршрутах: вдвое меньше высокоскоростных поездов TGV на дальних маршрутах и на треть меньше региональных электричек TER.

Помимо закрытия баров, дискотек и модных бутиков подтолкнуть местных жителей и гостей столицы на такой шаг мог и распространившийся в соцсетях слух о намерении властей ввести в Париже уже с этой недели комендантский час с 18:00 и расставить контрольно-пропускные пункты по границам районов. Как отмечает France Inter, особенно часто такие новости передавались в виде голосовых сообщений через WhatsApp и Facebook. Тем не менее, ничего из этого не было перечислено в декрете премьер-министра, опубликованном в понедельник в официальном государственном вестнике Journal Officiel.

По уточненным вечером в воскресенье данным Главного управления здравоохранения Франции, в стране от болезни, вызываемой коронавирусом нового вида, умерли 127 человек. Инфицированы 5423, при этом 400 человек находятся в тяжелом состоянии.