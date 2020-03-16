{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Париж опустел из-за эпидемии распространения коронавируса

Но в продуктовые магазины выстроились очереди
Фото {{sliderIndex+1}} из 5
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 5

Описание
© Дмитрий Орлов/ТАСС
© Дмитрий Орлов/ТАСС
© Дмитрий Орлов/ТАСС
© Дмитрий Орлов/ТАСС
© Дмитрий Орлов/ТАСС

ПАРИЖ, 16 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Улицы французской столицы стали гораздо менее многолюдны на фоне новостей о распространении коронавируса в стране, а также принятого в связи с этим решения властей отменить публичные собрания более 100 человек и закрыть все торговые точки, кроме самых необходимых. Как убедился корреспондент ТАСС, в продуктовые магазины выстроились очереди, хотя каждое заведение принимает меры предосторожности по своему усмотрению.

Так, сетевые гипермаркеты G20 и Leaderprice ввели ограничение на количество человек, которые могут одновременно находиться в торговых залах, в то время, как, например другие крупные магазины вроде Carrefour, Monoprix и Franprix пока оставляют вход свободным. В очередях на улице стоят преимущественно люди средней и старшей возрастной группы, дистанция между ними никем не регулируется. Крупные торговые центры также прекратили работу, однако, например у съезда на парковку в большой "Ашан" к западу от Парижа движение затруднено: многие пытаются заехать туда, но натыкаются на закрытые ворота.

На полках уже традиционно наблюдаются бреши в рядах макаронных изделий и круп, в дефиците туалетная бумага. Последняя вместе с салфетками и средствами женской гигиены особенно быстро исчезает в крупных гипермаркетах, в то время как в магазинах поменьше эти товары имеются в наличии. Вместе с макаронами традиционно пропадают заправки "болоньезе" и "песто", бутилированную воду берут упаковками, как и пиво, вырос спрос на мясо. Вина и крепкий алкоголь по-прежнему доступны в большом ассортименте.

Очередей в аптеках почти нет. Многих потенциальных клиентов останавливают на входе объявления об отсутствии медицинских масок и дезинфицирующих гелей. По-прежнему открыты газетные киоски и автосервисы.

Рестораны, по распоряжению правительства прекратившие принимать у себя посетителей, продолжают функционировать и даже если в витринах не видно ничего кроме сдвинутых столов и стульев, на входе во многие из них имеется объявление, предлагающее сделать заказ и забрать еду домой или заказать доставку через приложение. Причем еще за сутки до введения ограничений пиццерия Domino's разослала клиентам уведомление о появлении услуги "бесконтактной доставки".

Улицы пустеют

Автомобильный поток заметно сократился на дорогах столицы, парки и скверы также окутала практически полная тишина. Это произошло еще до объявления столичной мэрией о закрытии парков для широкой публики в качестве профилактики распространения вируса. Пока еще "держатся" пешеходные набережные Сены, где люди все так же сидят с едой и напитками у воды.

Как сообщил телеканал BFM, большой ажиотаж наблюдается в кассах вокзалов и на сайте железнодорожного оператора SNCF: билеты на поезда из Парижа в регионы на ближайшие дни уже почти не найти. При этом в компании уже объявили, что с понедельника начинается сокращение количества составов на различных маршрутах: вдвое меньше высокоскоростных поездов TGV на дальних маршрутах и на треть меньше региональных электричек TER.

Помимо закрытия баров, дискотек и модных бутиков подтолкнуть местных жителей и гостей столицы на такой шаг мог и распространившийся в соцсетях слух о намерении властей ввести в Париже уже с этой недели комендантский час с 18:00 и расставить контрольно-пропускные пункты по границам районов. Как отмечает France Inter, особенно часто такие новости передавались в виде голосовых сообщений через WhatsApp и Facebook. Тем не менее, ничего из этого не было перечислено в декрете премьер-министра, опубликованном в понедельник в официальном государственном вестнике Journal Officiel.

По уточненным вечером в воскресенье данным Главного управления здравоохранения Франции, в стране от болезни, вызываемой коронавирусом нового вида, умерли 127 человек. Инфицированы 5423, при этом 400 человек находятся в тяжелом состоянии.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Петербурге умер сооснователь группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов
Артист умер на 55 году жизни
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС