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75-летие Победы

Депутаты и сенаторы предложили перенести День окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Согласно законопроекту, новые нормы направлены на укрепление "исторических основ и патриотических традиций"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов внесла в нижнюю палату парламента законопроект о переносе на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности ранее поддержала законопроект. Согласно документу, в России следует ввести новый день воинской славы "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)". При этом действующую сегодня памятную дату 2 сентября следует упразднить, считают авторы инициативы. Авторы законопроекта напоминают, что 3 сентября был днем всенародного торжества еще при СССР - соответствующий указ был принят Президиумом Верховного Совета СССР.

Победа СССР над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны, а более 300 тыс. граждан СССР были награждены орденами и медалям по итогам войны с Японией, отмечают авторы инициативы. Согласно документу, новые нормы направлены на укрепление "исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества".

Теги
ЯпонияРоссия75-летие Победы
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