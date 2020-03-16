Минюст и ФССП не поддержали идею создания организации частных судебных приставов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минюст и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России не поддержали идею создания саморегулируемой организации частных судебных приставов для принудительного исполнения судебных решений. Законопроект об альтернативном принудительном исполнении решений судов обсуждался на круглом столе в Совете Федерации.

Согласно проекту, негосударственным судебным исполнителям предлагалось предоставить право заниматься исполнением решений судов по гражданским и арбитражным делам в отношении граждан и организаций, получая в свою пользу исполнительный тариф в размере 5% от взысканной суммы. Им предлагалось дать право получать персональные данные должников, арестовывать их имущество и проводить торги.

Глава профильного департамента Минюста Дмитрий Киселев подверг сомнению результативность исполнения решений судов негосударственными структурами и частными лицами, находящимися на самофинансировании.

"Делегирование полномочий частным судебным исполнителям может рассматриваться в качестве вынужденной и крайней меры, когда государственная система в силу объективных причин не справляется с количеством подлежащих принудительному исполнению судебных актов или ее действия про тем или иным причинам оказываются неэффективными, - сказал он. - На сегодняшний день Минюст не располагает достаточным количеством данных о результативности этой практики, социологическими или иными исследованиями, с достаточной степенью достоверности доказывающими актуальность введения в России института частных судебных исполнителей". По его словам, это "не позволяет сделать вывод о своевременности внедрения института частных судебных приставов".

Первый замглавы ФССП Ольга Помигалова сообщила, что "анализ опыта тех стран, которые приняли в свое время решение внедрить частную либо смешанную систему исполнения судебных решений, свидетельствует, что на сегодня, к сожалению, поставленные цели и задачи не были достигнуты". По ее словам, исполнение решений судов частными приставами составляет не более 30%.

"А эффективность с точки зрения самоокупаемости частных приставов не достигается, если они занимаются только исполнением судебных решений. Поэтому в ряде государств на частное исполнение возложены или предлагается возложить иные функции (например, принудительную реализацию имущества)", - отметила она.

По ее словам, рост числа исполнительных производств в России (до 103 млн в 2019 году), 80% которых - в отношении граждан, связан с более частыми обращениями в суды, а не с работой приставов.

"Решения о взыскании долгов в пользу ТЭК мы исполняем на 41,6%, при этом 35% документов, которые к нам поступают, изначально не обеспечены никаким имуществом", - заметила она. Эффективность взысканий в пользу предприятий ЖКХ - 44,1%, не обеспечены имуществом 28% исков. Исполнение по кредитам в 2019 году составило 43%, имущества не было в 25% случаев.