{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сообщения о "минировании" пяти пассажирских самолетов в РФ оказались ложными

Все они прибыли в пункты назначения по расписанию

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Информация о взрывных устройствах, заложенных в пяти самолетах, совершавших в понедельник рейсы в Москву и из Москвы, не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Специалисты экстренных служб проверили все пять самолетов, нигде опасных предметов найдено не было", - сказал собеседник агентства.

В понедельник сообщения о "минировании" получили пять пассажирских самолетов: Москва - Пермь, Москва - Уфа, Москва - Тюмень, Новосибирск - Москва, Москва - Челябинск. Все они уже приземлились и не меняли маршруты из-за сообщений о "минировании".

О том, что проверка не подтвердила информацию об угрозе взрыва самолетов, летевших из Москвы в Уфу и Пермь, сообщили ранее пресс-секретарь уфимского аэропорта Татьяна Ризван и Министерство безопасности Пермского края.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать 3 марта. За это время были "заминированы" по меньшей мере 14 рейсов. Все угрозы были ложными. Ранее источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, а также зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
ЕС будет финансировать разработки вакцины от коронавируса компании CureVac
Критически важно как можно раньше найти вакцину, которая поможет всему миру, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС