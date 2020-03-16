Сообщения о "минировании" пяти пассажирских самолетов в РФ оказались ложными

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Информация о взрывных устройствах, заложенных в пяти самолетах, совершавших в понедельник рейсы в Москву и из Москвы, не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Специалисты экстренных служб проверили все пять самолетов, нигде опасных предметов найдено не было", - сказал собеседник агентства.

В понедельник сообщения о "минировании" получили пять пассажирских самолетов: Москва - Пермь, Москва - Уфа, Москва - Тюмень, Новосибирск - Москва, Москва - Челябинск. Все они уже приземлились и не меняли маршруты из-за сообщений о "минировании".

О том, что проверка не подтвердила информацию об угрозе взрыва самолетов, летевших из Москвы в Уфу и Пермь, сообщили ранее пресс-секретарь уфимского аэропорта Татьяна Ризван и Министерство безопасности Пермского края.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать 3 марта. За это время были "заминированы" по меньшей мере 14 рейсов. Все угрозы были ложными. Ранее источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, а также зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.