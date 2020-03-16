События центра "Эрмитаж-Старая Деревня" и концерты в Исаакии временно перейдут в онлайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж объявил о приостановке всех публичных мероприятий в реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня" до конца марта на фоне введенных в Петербурге ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, посетителям будут показывать фонды онлайн. Соответствующая информация опубликована в понедельник в официальном паблике музея в социальной сети "ВКонтакте".

"В связи с принятием мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции проведение всех мероприятий в реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня" временно приостановлено. С 17 по 30 марта 2020 года будут отменены лекции по разовым билетам, занятия в кружках, встречи со специалистами и экскурсии; лекции по абонементам будут перенесены на сроки после окончания карантина. Специально для наших посетителей двери в фондохранилище Эрмитажа мы откроем виртуально, каждый будний день до конца вынужденного карантина мы будем показывать вам по одному новому открытому хранению", - сообщили в музее.

Так, 17 марта в 15:00 мск состоится первое прямое включение - из хранилища карет и упряжи. "Здесь вы увидите повседневные кареты и дрожки российских императоров, экипажи для парадных церемоний великих князей и знати, и, конечно, две коронационные кареты, заказанные при Екатерине Великой и участвовавшие почти во всех коронационных церемониях, включая и самую последнюю в Российской Империи", - рассказали в Эрмитаже, принеся посетителям извинения за возможные неудобства и призвав проверять официальный сайт музея перед посещением.

Как минимум два ближайших концерта пройдут без публики в государственном музее-памятнике "Исаакиевский собор", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе учреждения. "Будут вестись их онлайн-трансляции в социальной сети "ВКонтакте" в официальной группе Концертного хора Санкт-Петербурга", - сказал представитель музея, добавив, что средства за купленные билеты будут возвращены. Пока речь идет о концерте 18 марта в Государственном музее-памятнике "Спас на Крови" (относится к комплексу музея "Исаакиевский собор") к 150-летию со дня рождения композитора Виктора Калинникова, а также о литературно-музыкальной композиции к 130-летию со дня рождения Бориса Пастернака в самом Исаакиевской соборе 25 марта.

По последним данным оперативного штаба, за последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано три новых случая коронавирусной инфекции. Всего с учетом двух пациентов, вылечившихся в Петербурге после заражения этой инфекцией и выписанных сегодня из больницы, в городе было выявлено девять случаев коронавируса. Власти Петербурга с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение на территории города массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.