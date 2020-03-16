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Посол США в РФ рассказал, что попробовал в Екатеринбурге уральские пельмени

Это первая поездка Джона Салливана за пределы Москвы, с тех пор как он прибыл в Россию в качестве посла

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Салливан поделился впечатлениями от своей двухдневной поездки в Екатеринбург, во время которой на обед он попробовал традиционные уральские пельмени.

"Я увезу незабываемые впечатления, которые подарил мне Екатеринбург. Это и утренняя пробежка вдоль реки Исеть, и дегустация традиционных уральских пельменей, и встречи с дружелюбными и гостеприимными екатеринбуржцами", - приводятся словам американского дипломата на странице посольства США в Москве в Facebook.

Салливан также рассказал, что это его первая поездка за пределы Москвы, с тех пор как он прибыл в Россию в качестве посла. "Я очень рад быть здесь, у меня состоялись отличные встречи, не только с моими коллегами в консульстве, но и с религиозными, общественными и другими религиозными организациями Екатеринбурга", - добавил он.

Посол также поблагодарил за теплый прием и выразил надежду, что за время своей работы еще не раз побывает в Екатеринбурге.

Любовь к пельменям

Особой любовью к русским пельменям отличались ранее занимавшие пост посла США в России Джон Хантсман и его предшественник Джон Теффт. Оба очень любят русские пельмени со сметаной.

В 2017 году в интервью ТАСС перед завершением своей миссии посол Теффт рассказал, что будет очень скучать по русской кухне. Он пошутил, что некоторые даже прозвали его "мистер Пельмени" за его любовь к этому блюду. А на прощальном вечере в посольстве дипломат рассказал о своих теплых воспоминаниях о работе в России и пообещал вернуться, чтобы поесть пельмени.

Теги
СШАРоссияСалливан, Джон
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