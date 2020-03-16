В Доминикане зафиксирована первая смерть заразившегося коронавирусом

ГАВАНА, 16 марта. /ТАСС/. Первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Доминиканской Республике. Об этом сообщает в понедельник местная газета Hoy со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.

По ее данным, умершая - 46-летняя женщина, которая несколько дней назад приехала из Испании, ее гражданство не уточняется. Отмечается, что она также была ВИЧ-положительной.

По данным властей Доминиканы, на данный момент на ее территории зарегистрирован 21 случай заражения.