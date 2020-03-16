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Распространение коронавируса нового типа

В ФРГ закроются бары, клубы, музеи и кинотеатры

Кроме того, ограничиваются поездки по стране

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Германии договорилось с главами федеральных земель в качестве меры против распространения коронавируса закрыть все бары, ночные клубы, музеи и кинотеатры в стране, будут ограничены встречи в церквях, мечетях и синагогах. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кабмина ФРГ.

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"Для публики следует закрыть: бары, клубы, дискотеки; театры, оперные и концертные залы, музеи и аналогичные заведения; выставки, ярмарки, кинотеатры", - говорится в сообщении. Не будут работать также фитнес-студии, бассейны. Власти собираются следить за тем, чтобы дети и подростки не встречались на игровых площадках. Запрещаются ночевки в гостиницах во время туристических поездок.

Вместе с тем не ограничивается работа продуктовых магазинов, рынков, служб доставки, заправок, парикмахерских, почтовых отделений, прачечных, банков. Правительство смягчило для них запрет на работу по воскресеньям. Ресторанам разрешили работать с 06:00 до 18:00.

"Мы приняли эти решения по итогам интенсивных консультаций, - сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель. - Данные меры затрагивают наш досуг, цель - свести к минимуму контакты и замедлить распространение инфекции". В целом, по ее словам, кабмин хочет сохранить экономические процессы в стране. "Чем строже мы будем придерживаться этих мер, тем быстрее мы пройдем эту фазу", - добавила она.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, в том числе на РФ, и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В ФРГ инфицированы более 5 тыс. человек.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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