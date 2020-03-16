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Распространение коронавируса нового типа

Консульство России в Сербии приостановило личный прием граждан

Все запросы направляются в электронном виде

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Сербии в условиях распространения нового коронавируса приостановил личный прием граждан, все запросы направляются в электронном виде. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба дипведомства.

"Консульский отдел посольства России в Сербии с 16 марта 2020 года частично приостанавливает личный прием граждан. Все обращения принимаются только в электронном виде - на почту консульского отдела", - говорится в сообщении.

Ранее из-за распространения коронавируса в Сербии был отменен назначенный на 25-26 марта визит главы МИД России Сергея Лаврова в Белград.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 55. Ранее президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение, школы и учебные учреждения закрыты до конца учебного года. Случаи заболевания выявлены и во всех соседних с Сербией государствах, кроме Черногории, которая остается единственной в Европе страной, где до сих пор официально не выявлено ни одного случая заражения.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСербияВучич, АлександарРаспространение коронавируса нового типа
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