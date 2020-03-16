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На Ставрополье вступающим в брак подарят копии любовных писем с фронта

При церемонии бракосочетании будут звучать мелодии, посвященные военному времени и Победе в Великой Отечественной войне

ПЯТИГОРСК, 16 марта. /ТАСС/. Вступающим в брак молодоженам на Ставрополье подарят копии писем с фронта, которые солдаты писали невестам и женам. Эта акция проводится в преддверии Дня Победы, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управления ЗАГС региона.

"В преддверии празднования 75-летия Победы в отделах ЗАГС Ставропольского края вступающим в брак будут вручаться копии писем с фронта, написанные любимым, невестам и женам в 1941-1945 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве музыкального сопровождения при церемонии бракосочетании будут звучать мелодии, посвященные военному времени и Победе в Великой Отечественной войне.

Также управление продолжает собирать трогательные истории любви военных лет, которые затем будут размещены на официальном сайте управления ЗАГС региона. Жителей края просят прислать семейные (свадебные) фото 1941-1945 годов, сохранившиеся письма с фронта любимой (жене, невесте), а также истории создания семьи родителей, бабушек и дедушек в годы войны и в год Великой Победы. Итоги акции будут подведены до 1 мая.

Ставрополье внесло заметный вклад в приближение Великой Победы. В годы войны труженики края снабжали фронт продовольствием и одеждой, санатории Кавминвод, превратившиеся в госпитали, вернули в строй сотни тысяч бойцов и командиров Красной армии. Край дал армии и флоту свыше 320 тыс. бойцов и командиров, 207 из них удостоены звания Героя Советского Союза, 44 стали кавалерами трех орденов Славы. Славной страницей истории края стал подвиг пятисот ставропольских конников, защищавших Москву под началом генерала Льва Доватора.

В августе 1942 года нацистские войска вторглись на территорию Ставрополья, к 1 сентября была оккупирована почти вся территория края, проводились массовые расстрелы и уничтожение мирного населения. 21 января 1943 года в ходе Северо-Кавказской операции Ставрополь, а впоследствии и весь край, были освобождены частями 44-й армии. За пять месяцев в оккупированном немецкими войсками Ставрополье погибли около 30 тыс. местных жителей. Промышленная, транспортная и коммунальная инфраструктуры были практически разрушены.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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