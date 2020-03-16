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Распространение коронавируса нового типа

Идрис Эльба заразился коронавирусом

При этом актер добавил, что пока у него нет симптомов
Идрис Эльба Jordan Strauss/Invision/AP
Описание
Идрис Эльба
© Jordan Strauss/Invision/AP

ТАСС, 16 марта. Британский актер Идрис Эльба сообщил в понедельник, что прошел тест на коронавирус нового типа, который дал положительный результат.

"Этим утром я прошел тест на COVID-19, он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я нахожусь в изоляции с тех пор, как узнал, что могу быть подвержен инфицированию вирусом", - написал актер на своей странице в Twitter. Он добавил, что будет сообщать поклонникам о своем состоянии здоровья, и отметил, что не паникует.

Идрис Эльба родился в Лондоне в 1972 году. Свою актерскую карьеру он начал на телевидении. В 1990-х годах Эльба начал сниматься в кино. Популярность к нему пришла в 2011 году с выходом фильма "Тор" режиссера Кеннета Браны по одноименному комиксу издательства Marvel Comics.

Известность Эльбе принесли также криминальная комедия "Рок-н-рольщик", научно-фантастический боевик "Тихоокеанский рубеж" и драма "Большая игра". В 2012 году Эльба был удостоен премии "Золотой глобус" в категории "Лучший актер мини-сериала или фильма на ТВ" за роль в многосерийном детективе "Лютер".

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Распространение коронавируса нового типа
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