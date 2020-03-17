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Проверка в чебоксарской школе после вспышки кишечной инфекции не выявила нарушений

По данным администрации города, с признаками кишечной инфекции госпитализировали 18 школьников и двух преподавателей

ТАСС, 17 марта. Эксперты не выявили значительных нарушений в чебоксарской школе номер 50, откуда 12 марта были госпитализировали учеников и педагогов с признаками кишечной инфекции. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой администрации города.

По последним данным министерства здравоохранения республики, за медицинской помощью с симптомами кишечного заболевания обратились 34 человека, из них 27 - несовершеннолетние.

"В школе проведена проверка уполномоченными органами при содействии медицинских работников, серьезных замечаний не выявлено. Результат лабораторных исследований планируется получить 17 марта", - отмечается в сообщении.

По информации администрации города, на 16 марта госпитализированы 18 школьников и два преподавателя с признаками кишечной инфекции. Врачи считают их состояние удовлетворительным.

Ранее следственное управление СК РФ по республике привело данные, со слов родителей учащихся, что жалобы на тошноту, рвоту и боли в животе у детей появились после приема пищи в школьной столовой накануне. По мнению и. о. начальника управления образования администрации города Чебоксары Наталии Масловой, пока рано говорить о пищевом отравлении.

"Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике взяты пробы на лабораторные исследования. Среди госпитализированных детей есть те, кто не посещал 6, 10, 11 марта образовательное учреждение и не питался в школьной столовой", - привели слова Масловой в пресс-службе администрации города. Администрация школы приняла решение ввести досрочные каникулы до 23 марта. Следственное управление СК РФ по республике и прокуратура Чувашии проводят проверку по факту происшествия.

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