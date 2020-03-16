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Распространение коронавируса нового типа
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Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 6,6 тыс.

В стране зафиксировано 148 летальных исходов

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа во Франции превысило 6,6 тыс., умерли 148 человек. Об этом сообщило в понедельник Агентство здравоохранения Франции.

По его сведениям, за последние сутки число заболевших увеличилось на 1210, количество летальных исходов - на 21.

В понедельник вечером президент Франции Эмманюэль Макрон в телевизионном обращении к нации сообщил, что с 17 марта вводятся ограничения на передвижение людей на территории республики. Эта мера, как отметил французский лидер, будет действовать минимум в течение 15 дней. Президент Франции пояснил необходимость введения данного правила тем, что большинство французов по-прежнему не соблюдают предписанные Минздравом санитарные нормы.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльРаспространение коронавируса нового типа
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