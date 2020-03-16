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Распространение коронавируса нового типа

Египет объявил о еще двух случаях смерти от коронавируса

Число зараженных в стране составило 166 человек

КАИР, 16 марта. /ТАСС/. Два человека умерли от нового коронавируса в Египте. Общее число смертей к настоящему моменту составило четыре. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель министерства здравоохранения и народонаселения страны Халед Мугахед.

"В Луксоре умер 72-летний гражданин Германии, - рассказал он. - Второй жертвой стал 52-летний египтянин из провинции Дакахлия на севере страны, который контактировал с египтянкой, умершей 12 марта". Коронавирус был также выявлен у троих членов его семьи.

Общее число зараженных COVID-19 на данный момент в Египте достигло 166 человек, в том числе за сутки было выявлено 40 новых случаев, среди них пятеро иностранных граждан. Выздоровели на данный момент 26 человек.

Ранее власти страны объявили о смерти в Луксоре 60-летнего немца и 60-летней египтянки.

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ЕгипетРаспространение коронавируса нового типа
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