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Распространение коронавируса нового типа

Консульство РФ в Португалии приостанавливает прием из-за коронавируса

Эти меры носят временный характер, уточнили в дипмиссии

МАДРИД, 16 марта. /ТАСС/. Консульство России в Португалии приостанавливает доступ граждан из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщило посольство РФ в Лиссабоне на странице в Facebook.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции и с учетом мер, принимаемых правительствами России и Португалии, с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства для оказания консульских услуг, не имеющих срочного характера, - уточнили в диппредставительстве. - Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер".

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Португалии возросло до 331, один пациент умер. На прошлой неделе премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил о том, что с 16 марта закрываются школы, по меньшей мере, до 9 апреля. Он также сообщил о запрете посещения ночных клубов и об ограничении доступа в рестораны и торговые центры. Премьер добавил, что пассажирам круизных лайнеров, не являющимся гражданами Португалии, не разрешат высаживаться на территории страны.

Теги
ПортугалияРоссияКошта, АнтониуРаспространение коронавируса нового типа
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