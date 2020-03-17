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Путин выступит на итоговой коллегии Генпрокуратуры

Как сообщила пресс-служба Кремля, совещание будет посвящено итогам работы органов прокуратуры за 2019 год

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Как сообщила пресс-служба Кремля, совещание будет посвящено итогам работы органов прокуратуры за 2019 год.

Глава государства лично курирует работу Генпрокуратуры РФ и других правоохранительных и силовых структур, традиционно выступает на их итоговых коллегиях. Так, в конце февраля в Федеральной службе безопасности Путин поставил задачу и для Генпрокуратуры активно вести антикоррупционную работу, обратив особое внимание на целевое использование средств, выделяемых на национальные проекты.

Аналогичную цель перед Генпрокуратурой Путин формулировал и на прошлогодней итоговой коллегии. Тогда Путин также говорил о защите прав предпринимателей и других категорий граждан.

Нынешнее заседание итоговой коллегии станет первым для генпрокурора Игоря Краснова, который занял этот пост 22 января, сменив Юрия Чайку, проработавшего в данной должности почти 14 лет.

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