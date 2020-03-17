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Распространение коронавируса нового типа

Психолог рекомендовал москвичам на карантине общаться онлайн и планировать распорядок дня

Никита Чернов посоветовал также общаться с врачами и звонить на горячую линию, если возникнут вопросы

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Москвичам, вынужденным остаться на карантине из-за распространения новой коронавирусной инфекции, рекомендуется не поддаваться панике, поддерживать общение с коллегами и друзьями, а также занимать себя различными активностями в течение дня. Об этом рассказал ТАСС медицинский психолог, завотделением психотерапевтической помощи и соцреабилитации ПКБ №1 им. Алексеева Никита Чернов.

Ранее тысячи москвичей обратились на горячую линию департамента здравоохранения и сообщили, что после пребывания в странах Европы и Азии самоизолируются в превентивных целях.

"Находящимся на вынужденном карантине для начала необходимо принять ситуацию, что какое-то время им придется находиться в неком дискомфорте. Человек, если внимательно посмотреть, на протяжении своей жизни несколько раз серьезно заболевает и попадает в похожие ситуации, когда он находится в частично изолированной ситуации, и это не должно быть сильным потрясением", - считает Чернов.

По словам психолога, вынужденное пребывание в карантине может быть неприятным, но депрессия у "изолированных" граждан развернется навряд ли. При попадании на карантин, чтобы нормализовать свое состояние, людям следует соблюдать несколько принципов.

"Первое и самое главное: человеку необходимо поддерживать социальные контакты. В подобных ситуациях нам необходима поддержка. Продолжите общаться с друзьями, близкими и коллегами онлайн или по телефону. Также можно и самому оказать поддержку друзьям, которые за вас переживают", - сказал Чернов.

В некоторых городах Европы и Азии, где люди, вынужденные оставаться дома из-за мер против коронавируса, они выходят на балконы в установленное время, чтобы спеть хором или вместе аплодировать медикам в благодарность за труд. По словам Чернова, к таким действиям людей подталкивает желание продемонстрировать взаимную поддержку и единение перед опасностью. Людям как представителям социума "ни в коем случае нельзя проваливаться в изоляцию". По его мнению, такого рода поступки и флешмобы направлены на объединение, ощущение себя в группе людей, которые борются с единой проблемой.

Он добавил, что "попавшим" в карантин все равно следует планировать свои дни, организовать деятельность так, чтобы она была продуктивной и определенной.

"Не стоит полностью выходить из графика, не только работайте, но и занимайтесь физической активностью. Выход из привычного образа жизни, - это своего рода стресс. Вспомните, даже и герой Тома Хэнкса в фильме "Изгой" имитировал жизнь: разговаривал, занимался трудом и физической активностью", - пояснил психолог.

Тревога перед неизвестным - это нормально

"Третий принцип: необходимо понимать, что карантин - это не обязательно заболевание, а, в первую очередь, мера предосторожности, которая может помочь другому человеку. Здесь очень важно не только о себе думать, а еще понимать, что сам по себе карантин выполняет гуманистическую функцию, он помогает спасти людей, кто может потенциально находиться в опасности", - рассуждает Чернов.

Психолог также советует людям на карантине принять, что они будут чувствовать тревогу, потому что людей всегда пугает неизведанное. Но при этом понимать, что несмотря на опасность каких-либо заболеваний, современная медицина позволяет оказать качественную помощь.

"Кроме того, работает горячая линия, есть контакты с лечащим врачом, и если вы обеспокоены, то можно своевременно получить нужную информацию. Самый главный страх формируется из-за того, что человек получает неправильную, недостоверную информацию, то есть у него появляется возможность домысливать, преувеличивать и катастрофизировать события. Чем лучше будет контакт с достоверными и профессиональными источниками, в том числе с лечащим врачом, представителями медицины, сотрудниками горячей линии, тем человеку будет становиться легче, и тревога угаснет", - сказал Чернов.

При этом психолог отметил, что если у человека есть беспокойство за свое состояние здоровья, то ему стоит обратиться к специалистам. Чернов подчеркнул, что необходимо получать качественную обратную связь от специалистов, которые понимают и хорошо знакомы со сложившейся ситуацией.

"С другой стороны, люди могут чувствовать беспокойства из-за возможной болезни. Эту тревогу необходимо принять, это нормальное состояние, особенность нашей нервной системы, человек всегда испытывает тревогу, когда сталкивается с чем-то неизвестным. Надо перестать драматизировать собственную тревогу, сказать себе, что "это естественно, что я тревожусь, я живой человек, моя психика так реагирует на это". Особенно в ситуации, когда СМИ и все окружающие говорят, что нужно быть начеку, осторожным", - сказал собеседник агентства.

Положительные аспекты

"Карантин, как любая форма изоляции, - это возможность побыть с самим собой. Она открывает перспективы заняться той деятельностью, на которую не хватало времени, сил в связи с повседневной занятостью. К сожалению, современная жизнь требует от нас постоянной включенности, у нас не остается времени на себя. Находясь на карантине, мы получаем возможность провести время наедине с собой, доделать дела, на которые раньше не было времени", - сказал психолог.

При этом он обратил внимание, что не стоит делать поспешных выводов, если вместо депрессии или спокойствия в дни карантина к людям пришла радость и мысли вовсе уйти с работы. По словам Чернова, любая работа требует от человека определенного напряжения, даже самая любимая. Иногда радость от неожиданного заключения на карантин происходит из-за того, что человеку не придется сталкиваться с привычным напряжением, например, в офисе.

"Люди, возможно, позитивно отнесутся к тому, что у них появился период для отдыха. Почувствовав облегчение при незапланированных "домашних каникулах", не стоит планировать увольнение, а стоит лишь использовать это время с максимальной пользой для себя и окружающих", - заключил Чернов.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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