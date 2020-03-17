Консульство РФ в Северной Македонии ограничит доступ из-за коронавируса

ЗАГРЕБ, 17 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Северной Македонии ограничивает доступ посетителей в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом российское диппредставительство сообщило в понедельник на своем официальном сайте.

"В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавирусной инфекции в Северной Македонии и невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 17 марта 2020 года ограничивается доступ посетителей в консульский отдел посольства России", - подчеркнули в дипмиссии.

В настоящее время в Северной Македонии число инфицированных новым коронавирусом достигло 23. Для противодействия распространению вируса власти страны закрыли все границы с соседними государствами, а также международный аэропорт Скопье.