СМИ: сопровождавший президента Бразилии в США замминистра заразился коронавирусом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 марта. /ТАСС/. Заместитель министра экономики Бразилии Маркус Троихо заразился коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник журнал "Вежа". Чиновник, отвечающий в ведомстве за вопросы внешней торговли и международных отношений, входил в состав делегации президента Бразилии Жаира Болсонару в ходе его визита в США 7 - 10 марта.

Помимо Троихо известно о еще 13 инфицированных коронавирусом членах делегации. Как уточняется, по долгу службы чиновник практически ежедневно встречается с министром экономики Паулу Гедесом, однако с момента возвращения из Майами он находится на карантине в Рио-де-Жанейро.

Ранее стало известно, что у главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена, который также входил в состав делегации, вернувшейся из Майами, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. Сообщалось также, что в поездке он находился рядом с президентом и непосредственно контактировал с ним. Кроме того, чиновник разместил на своей странице в "Инстаграме" фотографию, на которой он изображен рядом с Трампом и вице-президентом США Майклом Пенсом.

Вайнгартен был помещен на карантин, а Болсонару, которому 21 марта исполнится 65 лет, и члены его делегации, в том числе министры обороны, госбезопасности и энергетики, сдали анализы на коронавирус. Бразильский президент в пятницу на своей странице в "Фейсбуке" написал, что коронавируса по результатам анализа у него не выявлено. Во вторник Болсонару предстоит сдать контрольный анализ.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. По информации местных властей, этот пациент, проживающий в Сан-Паулу, уже излечился. По последним данным, в стране насчитывается 234 подтвержденных случая коронавируса.