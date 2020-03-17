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Распространение коронавируса нового типа

Оппозиция обвинила Зеленского в использовании карантина в не связанных с вирусом целях

В партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" полагают, что глава государства намерен использовать карантин, чтобы в угоду Международному валютному фонду разрешить продажу земли

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" раскритиковала действия президента Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса. В партии полагают, что глава государства намерен использовать карантин, чтобы в угоду Международному валютному фонду (МВФ) разрешить продажу земли.

"По мнению президента Зеленского, парламент при пандемии должен работать не для того, чтобы помочь стране и людям бороться с эпидемией, установить мир в Донбассе или снизить тарифы. Зеленский хочет от Верховной рады продолжения действий, которые довели страну до кризиса: продолжения псевдореформ, разваливших медицинскую отрасль, промышленность, малый и средний бизнес. Но главной его целью является распродажа украинской земли в интересах МВФ", - говорится в опубликованном в понедельник заявлении партии.

Политсила раскритиковала Зеленского за то, что он вместо подготовки к борьбе с распространением вируса занимался "назначением некомпетентного правительства". "Таким образом он сам и оба его правительства потеряли время и не подготовили страну к противостоянию эпидемии, - отметили в пресс-службе. - Вместо того, чтобы вовремя закрыть границы, власть занималась пиаровскими перелетами из Китая, скандалами в [Новых] Санжарах и одновременно давала заработать "своим" авиаперевозчикам на доставке потенциальных носителей вируса из Италии".

На Украине с 12 марта введен трехнедельный карантин из-за коронавируса. К настоящему моменту в стране официально зафиксировано семь случаев заражения - один в Житомирской области, четыре - в Черновицкой области и два - в Киеве. В Житомирской области от вируса умерла 71-летняя женщина.

В понедельник президент Украины записал официальное видеообращение к украинцам из-за ситуации с коронавирусом, в котором назвал недопустимым уход Рады на карантин и призвал депутатов работать и принимать законы, в частности, одобрить земельную реформу.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичРаспространение коронавируса нового типа
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