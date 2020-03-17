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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ дало рекомендации находящимся в Испании россиянам в связи с коронавирусом

Российским гражданам, имеющим билеты авиакомпаний "Сибирь", "Россия" и "Победа", рекомендуется обращаться в эти авиакомпании для переоформления билетов на рейсы "Аэрофлота"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Посольство России в Испании дало рекомендации находящимся в королевстве россиянам, столкнувшимся со сложностями с возвращением домой из-за распространения коронавируса нового типа. Соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на сайте диппредставительства.

"Российским гражданам, имеющим билеты авиакомпаний "Сибирь", "Россия" и "Победа", прекративших полеты из Испании, рекомендуется обращаться в эти авиакомпании для переоформления билетов на рейсы "Аэрофлота". Соотечественники, имеющие на руках билеты "Аэрофлота" на рейсы из городов Испании, кроме Мадрида и Барселоны, имеют возможность обменять свои билеты на рейсы из Мадрида", - говорится в публикации.

Посольство также отметило, что оно продолжает круглосуточно реагировать на экстренные обращения россиян. "Наибольшее количество сигналов поступает от наших туристов, находящихся на Тенерифе. На данный момент зафиксировано около 150 таких обращений. В связи с тем, что большинство российских туристов предпочитают осуществлять поездки в Испанию, не прибегая к услугам туроператоров, выясняем число россиян, находящихся на острове", - добавили в диппредставительстве.

С 16 марта вступило в силу очередное ограничение авиасообщения на фоне распространения коронавируса. С этого числа авиакомпании могут выполнять рейсы только в столицы стран - членов ЕС, а также в Лондон, Женеву, Осло из терминала F Шереметьево. Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов (телеграмма агентства, разосланная авиакомпаниям, есть в распоряжении ТАСС). Авиакомпании могут выполнять только чартерные рейсы из европейских городов для возвращения пассажиров домой.

16 марта "Аэрофлот" сообщил, что продолжит выполнение рейсов в 17 европейских городов, включая Мадрид. Регулярные полеты в Барселону приостановлены, однако компания организует чартерные рейсы для вывоза граждан РФ.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, включая Россию, и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

Теги
ИспанияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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