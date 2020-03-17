Все школы Южно-Сахалинска с 18 марта уходят на каникулы из-за коронавируса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Власти Южно-Сахалинска во вторник приняли решение о введении каникул во всех школах и учреждениях дополнительного образования с 18 марта в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Каникулы во всех школах города начнутся с 18 марта. Сегодня утром [мэр Южно-Сахалинска] Сергей Надсадин провел аппаратное совещание с руководителями мэрии, где проинструктировал каждого о мерах безопасности", - сообщил глава региона.

В министерстве образования региона ТАСС уточнили, что каникулы продлятся до 30 марта включительно. При этом не исключено, что после 25 марта могут появиться новые распоряжения. По расписанию 5-дневные каникулы в большинстве школ должны были начаться только с 24 марта.

Лимаренко уточнил, что детские сады будут работать в обычном режиме. Надсадин также поручил проработать вопрос об ограничении мероприятий численностью более 50 человек. Во всех учреждениях городского округа установят диспенсеры с антибактериальными средствами.

По данным министра здравоохранения области Владимира Ющука, из резервного фонда региона выделят дополнительные 60 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Планируется закупить средства индивидуальной защиты, медоборудование, лекарственные препараты. В области действует распоряжение по ограничению полетов в командировки и отпуска в другие страны для госслужащих и сотрудников бюджетной сферы.