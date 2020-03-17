В Конгрессе США одобрили пакет мер помощи пострадавшим от коронавируса

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в понедельник вечером одобрила и отправила в Сенат доработанный законопроект о программе смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны. Инициатива была одобрена единогласно.

Технические детали законопроекта согласовывались в понедельник спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния), лидером республиканского меньшинства Кевином Маккарти (от штата Калифорния) и министром финансов США Стивом Мнучином. Инициативу теперь должен рассмотреть Сенат, после чего она поступит на подпись президенту.

В рамках законопроекта из бюджета будут выделены десятки миллиардов долларов на оказание помощи миллионам американцев, которые пострадали от вспышки вызванного новым коронавирусом заболевания. Инициатива также призвана смягчить некоторые экономические трудности путем предоставления финансовой помощь тем, кто в наибольшей степени пострадал от кризиса, включая пособия по безработице. Будут выделены деньги на оплачиваемый отпуск по болезни, а средства на отпуск по семейным обстоятельствам будут увеличены. Инициатива также обеспечит каждому американцу право на бесплатное обследование на выявление коронавируса, даже если у него нет страховки.

По информации Университета Джонса Гопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 4281, умерли по меньшей мере 74 человека. Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, в том числе на РФ, и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.