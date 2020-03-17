Пережившая пожар пара дальневосточных аистов вернулась в гнездо

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пара дальневосточных аистов, за выживанием которых во время пожара в 2019 году через веб-камеру наблюдали люди по всему миру, вернулась в то же гнездо в Амурской области, сообщила ТАСС во вторник кандидат биологических наук, старший координатор проектов Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России по особо охраняемым природным территориям Анна Сердюк.

Весной 2019 года аисты в этом же гнезде возле села Тамбовка оказались в зоне мощного низового природного пожара. Несмотря на опасность, аисты остались на месте и закрывали свою кладку телом, что позволило им вывести пятерых птенцов. Через установленную веб-камеру за этим следили тысячи людей.

"Гнездо тогда уцелело, потому что находилось высоко над землей на выведенной из эксплуатации опоре ЛЭП. И теперь мы получили подтверждение, что та самая пара, которая в прошлом году пережила пожар, вернулась в это же гнездо. В этом сезоне онлайн-наблюдение будет вестись за жизнью шести аистиных семейств: мы расширили его и по количеству, и по географии расположения гнезд. За трансляциями уже можно наблюдать на сайте амурского филиала", - рассказала Сердюк.

Она добавила, что в отличие от европейского аиста, его дальневосточный собрат избегает человека и устраивает гнезда в глухих местах вдали от людей - на окраинах рощ, среди болот или на отдельно стоящих деревьях рядом с озерами, речками. Поэтому даже сфотографировать эту редкую птицу в гнезде долгие годы считалось большой удачей. Теперь с помощью камер орнитологи могут наблюдать за птицами постоянно. А благодаря GPS-передатчикам, которыми были помечены в прошлом году на российской части бассейна Амура 80 дальневосточных аистов, ученые точно знают, куда птицы улетали на зимовку.

Дальневосточный аист - одна из самых редких птиц Дальнего Востока. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу. Уже третий год по инициативе WWF России в Амурской области с помощью онлайн-камер будет вестись наблюдение за жизнью нескольких пар аистов, появлением и развитием их потомства.