На трассе Дамаск-Алеппо приступили к ремонту освобожденного от боевиков участка

АЛЕППО /Сирия/, 17 марта. /ТАСС/. Сирийские власти приступили к ремонту трассы М5 Дамаск - Алеппо на освобожденном от боевиков участке между Алеппо и Саракибом. Работы ведутся ускоренными темпами, чтобы обеспечить проезд для населения.

Трасса М5 является одной из основных магистралей в Сирии, она связывает столицу Дамаск с экономическим центром и одним из крупнейших городов Алеппо. До недавнего времени проезд по части этой трассы был невозможен, так как она находилась под контролем боевиков. Последний участок перешел под контроль правительства Сирии совсем недавно, когда сирийские войска вошли в город Саракиб, расположенный на востоке провинции Идлиб. Также еще недавно машинам приходилось объезжать наблюдательный турецкий пост у Хан-Шейхуна по бездорожью, но сейчас турецкая сторона также открыла проезд для гражданского транспорта.

В настоящее время на 50-километровом участке между Алеппо и Саракибом дорожники расчищают четырехполосную трассу от мусора, осколков боеприпасов и мин. Работники также ремонтируют дорожное полотно и разделительное ограждение, которые местами сильно повреждено в результате боевых действий, обустраивают "карманы" для стоянки транспорта, устанавливают и красят бордюры. Впервые за долгое время восстанавливают и зеленые насаждения вдоль трассы: убирают старые пальмы и высаживают новые.

"Мы работаем по 9 часов в день, с 7 утра до 4 вечера. Даже техника не выдерживает, приходится ремонтировать прямо здесь, - рассказал российским журналистам водитель одной из дорожных машин Ахмед. - Мы нашли много мин и снарядов, их уже убрали".

Возвращаются бизнес и беженцы

Дорожники торопятся с работами, поскольку поток транспорта с каждым днем растет, уже сейчас каждую минуту по трассе проезжает несколько автомобилей и грузовиков. До войны по трассе М5 каждый день проезжали тысячи машин. Теперь по ней снова везут промтовары, стройматериалы, продукты и лекарства. Стал появляться и придорожный сервис - местные бизнесмены открывают небольшие кафе и мастерские.

"Я сбежал во время войны, когда боевики захватили поселок и район Хувар, - вспоминает водитель Ахмад Дуба. - После того, как его освободила армия, я вернулся. Спасибо нашему президенту, русским, всем нашим друзьям, которые нам помогали. Я работаю на грузовой машине и теперь могу свободно ездить по этой дороге".

Также в поселки вдоль трассы массово возвращаются беженцы, которые вынуждены были покинуть их из-за боевиков. "Я сбежал в Азаз, но там тоже оказались боевики. Поэтому я решил вернуться в этот поселок. Тысячу раз спасибо нашим войскам и всем друзьям, которые помогали", - поделился один из беженцев.

О Саракибе

Саракиб является стратегически важным населенным пунктом на северо-западе Сирии в силу своего расположения на пересечении шоссе Алеппо - Дамаск и Алеппо - Латакия. Город был освобожден сирийскими войсками 5 февраля. Этот успех правительственных сил вызвал недовольство Анкары, потребовавшей от Дамаска отвести войска на позиции, которые они занимали в конце декабря прошлого года. В конце февраля сирийские военнослужащие были вынуждены отступить из Саракиба по тактическим соображениям после нескольких дней непрерывных атак вооруженных группировок, которым оказывали огневую поддержку турецкие войска. В начале марта подразделения сирийской армии вернули под свой контроль Саракиб, в город была введена военная полиция России для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и мирных граждан по трассам М4 и М5.