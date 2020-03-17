Власти Гонконга вводят карантин для всех приезжих из-за рубежа

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 марта. /ТАСС/. Власти Гонконга с четверга вводят режим обязательного двухнедельного карантина для всех лиц, прибывающих из-за рубежа в этот специальный административный район Китая. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post со ссылкой на постановление главы местной администрации Кэрри Лам.

Она мотивировала данную меру резким ростом числа завозных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мегаполисе. Так, за последние две недели здесь было зарегистрировано 57 случаев инфицирования, из которых 50 были "импортными".

В общей сложности, по последним данным, в Гонконге подтверждено 158 случаев заражения коронавирусом с четырьмя летальными исходами.