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Распространение коронавируса нового типа

Из провинции Хубэй в КНР отозваны 3,7 тыс. медиков из-за улучшения эпидемической ситуации

ПЕКИН, 17 марта. /ТАСС/. Около 3,7 тыс. командированных в китайскую провинцию Хубэй из других регионов КНР медиков направлены домой на фоне улучшения эпидемической ситуации. Об этом во вторник сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, речь идет в общей сложности о 41 сводном отряде медицинских работников. Эти врачи и санитары работали в 14 временных медицинских центрах и семи стационарных больницах в Ухане - административном центре провинции.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае, в провинции Хубэй, вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, включая Россию, и была 11 марта признана ВОЗ пандемией. Из-за быстрого темпа распространения заболевания медицинские учреждения провинции оказались перегруженными. В общей сложности на фоне эпидемии власти Китая командировали в этот регион около 43 тыс. медиков со всей страны.

В КНР, согласно последним данным госкомитета по гигиене и здравоохранению, число жертв коронавируса за сутки возросло на 13 (12 летальных случаев зафиксировано в провинции Хубэй), случаев заражения - на 21, выздоровели еще 930 человек. В общей сложности в Китае выявлен 80 881 случай заражения коронавирусом, при этом 68 869 человек выздоровели, 3 226 умерли.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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