Президент Эквадора объявил чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 марта. /ТАСС/. Президент Эквадора Ленин Морено объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой распространения коронавируса и призвал граждан страны без надобности не выходить из дома. С таким обращением он выступил в понедельник в эфире государственного телевидения.

"Экстренные ситуации требуют экстренных мер. И поэтому я объявляю чрезвычайное положение", - заявил политик. Как пояснил президент, в рамках новых реалий со вторника в стране прекратят работать все государственные службы, кроме правоохранителей, медиков и спасателей.

При этом в нормальном режиме продолжит функционировать агрокомплекс, цепочки продовольственного снабжения, медицинских услуг, коммунальное хозяйство, экспортные предприятия. Не будет затронута и сфера банковских и финансовых услуг, а также службы доставки. "Все остальные сферы промышленности должны приостановить свою деятельность", - подытожил он. Кроме того, начиная с 17 марта, в стране объявляется комендантский час, который будет действовать с 21 часа до 5 часов утра.

Уже с наступлением полуночи вторника (08:00 мск) на две недели прекратится транспортное сообщение между городами. Исключение будет сделано только для частного транспорта, обслуживающего предприятия, которым разрешено продолжить работу, а также для медиков. За соблюдением ограничений будут следить полиция, вооруженные силы и представители местных властей. Президент также призвал эквадорцев проявлять гражданскую бдительность.

"Эксперты утверждают, что если Эквадор не возьмется коренным образом за решение этой проблемы, то 800 тыс. человек могут заразиться", - заявил Морено. "Только тот, кто не контактирует с другими, может полностью обезопасить себя от заражения", - указал политик, напомнив, что власти уже обезопасили население от проникновения вируса из-за рубежа, закрыв границу.

На данный момент в Эквадоре зарегистрировано 58 случаев заражения коронавирусом. Два человека умерли.