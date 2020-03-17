Власти Хабаровского края найдут нового подрядчика для строительства онкодиспансера

ХАБАРОВСК, 17 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края найдут нового подрядчика для строительства онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре по долгосрочному плану комплексного социально-экономического развития города, которое ведется с отставанием почти на год. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник.

Осенью прошлого года во время посещения Комсомольска-на-Амуре вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявлял, что проектно-сметная документация на 20 объектах долгосрочного плана социально-экономического развития города разработана с нарушениями. По строительству всех этих объектов возникли проблемы. Региональные власти тогда сообщали, что сроки значительно сорваны по детской больнице и онкологическому диспансеру.

"Если такие решения не принимать, то, к сожалению, ничего делаться не будет. Необходимо в кратчайшие сроки расторгнуть контракт, найти нового подрядчика и все-таки приступить к строительству. Если мы этого не сделаем сейчас, то мы этого не сделаем никогда", - приводятся в сообщении слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по итогам посещения стройки.

Сейчас генеральным подрядчиком строительства онкодиспансера выступает ООО "Тутта". К настоящему моменту стройка отстает от графика уже более чем на 330 дней, отмечается в сообщении. Возведение объекта началось осенью 2018 года. В диспансере предусмотрены патологоанатомическое отделение, отделение радиотерапии, поликлиника с пансионатом. Цена контракта составляла 1,1 млрд рублей. Ранее пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края сообщала, что в 2019 году на этом объекте не удалось освоить более 569 млн рублей. Диспансер должны были сдать до конца 2020 года.

На средства единой субсидии

Онкологический диспансер возводится на средства единой субсидии для дальневосточных регионов. В 2019 году регионы Дальнего Востока не освоили около 2 млрд рублей субсидии на создание социальных объектов, из них 1,3 млрд рублей не израсходовал Хабаровский край. В феврале Трутнев сообщал, что неосвоенные средства, которые вернутся в казну из-за ошибок региональных властей, повторно выделяться регионам на эти цели не будут. Хабаровский край на 2019 год получил 2,9 млрд рублей единой субсидии, введены были только плавательный бассейн в Рабочем поселке Чегдомын и станция скорой помощи в Комсомольске-на-Амуре.

"Ключевой проблемой, с которой столкнулся край при реализации Плана социального развития в 2019 году, стала чрезвычайная ситуация, вызванная обильными дождями и наводнением с июля по середину октября 2019 года. Фактически все реализуемые объекты Плана испытали давление воды", - сказала ТАСС начальник управления государственных программ министерства экономического развития региона Мария Маркасова, уточнив, что речь идет о приостановлении работ на таких объектах Комсомольска-на-Амуре как улично-дорожная сеть, региональный центр спорта, и в том числе онкологический диспансер. Паводок также внес коррективы в работу по развитию инфраструктуры по программе "Дальневосточный гектар" и созданию противотуберкулезного диспансера в Хабаровске. "Во время паводка в Комсомольске-на-Амуре со строек снимали технику и рабочих для отсылки дамб. Для нас было важно прежде всего обеспечить защиту населения", - отметила Маркасова.

Сейчас регион работает с Министерством развития Дальнего Востока и Арктики над возвратом средств и снятием мер ответственности с края.