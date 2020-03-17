В Москве наградили юных победителей соревнований "Московские мастера"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Победителей соревнований VIII Открытого чемпионата профессионального мастерства "Московские мастера" в компетенции "Управление локомотивом" наградили в Москве. Об этом сообщили во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"По итогам пяти модулей первое место на конкурсе занял ученик школы "Дмитровский" Кирилл Самофалов. Серебро поделили Никита Артеменков из колледжа градостроительства, транспорта и технологий № 41 и ученица открытой школы № 88 Елена Михеева", - говорится в сообщении.

Всего в финал прошли восемь человек. На соревнованиях финалисты показывали свои знания и навыки в управлении составом на виртуальном тренажере, а также выполняли задания по обслуживанию локомотива, оказывали первую медицинскую помощь с использованием манекен-тренажера.

Конкурсное направление "Управление локомотивом" открылось в этом году, в группе от 14 до 16 лет было подано 19 заявок на участие, что больше, чем в основной возрастной группе от 16 до 22 лет.

Как сообщается на сайте, базовая площадка VIII Чемпионата "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia в компетенции "Управление локомотивом" появилась на базе Колледжа железнодорожного и городского транспорта в 2016 году.