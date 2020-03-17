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СК России изучит список ветеранов Латышского легиона СС в докладе историков

Ветеранов проверят на причастность к геноциду во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ изучит представленный в докладе историков список ветеранов Латышского легиона СС на причастность к геноциду во время войны и реабилитации нацизма. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Представленный в докладе список ветеранов Латышского легиона СС содержит достаточно полные анкетные данные, что позволяет провести поисковые мероприятия по имеющимся в распоряжении следствия учетам, и, безусловно, Следственный комитет России детально этот список изучит", - сообщила Петренко.

По ее словам, в рамках расследования уголовных дел о геноциде во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма в отношении ветерана Латышского легиона СС Висвалдиса Лациса, более 50 человек из доклада историков, включая легионеров-эсэсовцев, уже проверяются на причастность к преступлениям против человечности.

Петренко отметила, что ряд причастных уже привлечен к уголовной ответственности военными трибуналами в 1940-1950-х годах. "Это в соответствии с принципом non bis in idem (не дважды за одно и то же) исключает их повторное уголовное преследования в случае отсутствия доказательств их причастности к выявленным позже преступлениям", - сказала представитель СК.

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