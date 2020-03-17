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Облсуд не стал отстранять главу саратовского Минздрава от должности после возбуждения дела

Наталья Мазина, которая подозревается в злоупотреблении полномочиями, на время следствия ушла в отпуск

САРАТОВ, 17 марта. /ТАСС/. Облсуд отклонил жалобу прокуратуры и не стал отстранять от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая подозревается в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда.

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17 января СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Мазиной, дело также возбуждено в отношении других сотрудников Минздрава Саратовской области по той же статье. Позже следствие потребовало отстранить Мазину от должности, однако Волжский районный суд отклонил это ходатайство. Прокуратура обжаловала решение суда.

"Облсуд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры в отстранении Мазиной от должности", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, в 2018 году министерство заключило три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений области. На момент заключения контрактов и их приемки министр и другие должностные лица знали о несоответствии аппаратов условиям контракта, полагают следователи. После этого следствие вышло в суд с ходатайством об отстранении Мазиной от должности. 30 января Волжский районный суд Саратова отказал в удовлетворении ходатайства. Кроме того, 30 января Мазина на время следствия ушла в отпуск.

Теги
РоссияСаратовская область
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