{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

ABC: в Техасе из-за распространения коронавируса отложили казнь заключенного

44-летнего Джона Уильяма Хаммела, признанного виновным в убийстве беременной жены и тестя, должны были казнить 18 марта, однако казнь перенесли на 60 дней

ТАСС, 17 марта. Апелляционный суд по уголовным делам Техаса постановил отложить на 60 дней казнь заключенного из-за распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщила телекомпания ABC.

44-летний заключенный Джон Уильям Хаммел, признанный в 2011 году виновным в убийстве беременной жены и тестя, должен был быть казнен 18 марта. Однако суд вынес решение перенести исполнение приговора "в свете текущего кризиса в области здравоохранения".

По сведениям неправительственной организации Death Penalty Information Center, в общей сложности смертная казнь разрешена в 29 штатах. Приведения ее в исполнение, согласно данным на 1 июля 2019 года, ожидали в США 2656 человек. В период с 1976 года по 16 января текущего года в США были казнены 1513 человек. Основным методом казни является смертельная инъекция.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 4,5 тыс., умерли по меньшей мере 85 человек.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В карьере башкирского Сибая заработала система оповещения о загрязнении воздуха
Система станет оповещать жителей в случае превышения ПДК по диоксиду серы из-за тления руды в недействующем карьере
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС