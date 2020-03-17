ABC: в Техасе из-за распространения коронавируса отложили казнь заключенного

ТАСС, 17 марта. Апелляционный суд по уголовным делам Техаса постановил отложить на 60 дней казнь заключенного из-за распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщила телекомпания ABC.

44-летний заключенный Джон Уильям Хаммел, признанный в 2011 году виновным в убийстве беременной жены и тестя, должен был быть казнен 18 марта. Однако суд вынес решение перенести исполнение приговора "в свете текущего кризиса в области здравоохранения".

По сведениям неправительственной организации Death Penalty Information Center, в общей сложности смертная казнь разрешена в 29 штатах. Приведения ее в исполнение, согласно данным на 1 июля 2019 года, ожидали в США 2656 человек. В период с 1976 года по 16 января текущего года в США были казнены 1513 человек. Основным методом казни является смертельная инъекция.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 4,5 тыс., умерли по меньшей мере 85 человек.