Хайнань запустил официальный сайт зоны свободной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 17 марта. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань запустила официальный сайт зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой региона. Согласно опубликованному на веб-ресурсе сообщению, он рассказывает о последних новостях из жизни Хайнаня, а также знакомит потенциальных инвесторов с льготами и преференциями зоны свободной торговли острова.

Сайт доступен по ссылке www.hnftp.gov.cn, он состоит из пяти ключевых разделов: "Новости", "Политическое регулирование и законодательная база", "Деловая среда", "Институциональные инновации", "Очарование Хайнаня".

Блок "Новости" включает в себя последнюю информацию о продвижении строительства зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой Хайнаня. В разделе "Политическое регулирование и законодательная база" собраны тематические нормативные документы и акты. Здесь также представлена рубрика "Сто вопросов и сто ответов", где можно найти информацию о том, что такое зона свободной торговли и свободный порт с китайской спецификой, или что такое национальный режим для иностранных компаний и негативный список для потенциальных инвесторов, а также ответы на другие вопросы, связанные с зоной свободной торговли.

Блок "Деловая среда" рассказывает о ключевых отраслях Хайнаня, в частности индустрии туризма, высокотехнологической промышленности. Раздел также включает в себя окно услуг, где можно получить онлайн-консультацию по интересующему вопросу. "Институциональные инновации" представляют последние достижения и инновации Хайнаня в контексте углубления открытости острова и продвижения строительства зоны свободной торговли.

И, наконец, "Очарование Хайнаня" включает в себя текстовые, фото и видеоматериалы, демонстрирующие красоту тропического острова, его пейзажи, экологию, уникальную флору и фауну, культурные достопримечательности. Раздел также содержит информацию о гостиницах, туристических возможностях провинции, рассказывает о кухне и шопинг-индустрии региона.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно- исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.