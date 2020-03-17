Союз пациентов просит разрешить дистанционную торговлю рецептурными препаратами

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Всероссийский союз пациентов направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить дистанционную торговлю рецептурными лекарствами в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает союз.

"Всероссийский союз пациентов (ВСП) 17 марта 2020 года направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой предусмотреть в готовящемся законе о дистанционной торговле лекарственными препаратами возможность дистанционной продажи рецептурных препаратов с последующей доставкой на дом", - говорится в сообщении.

В ВСП отмечают, что доставка рецептурных лекарственных средств должна быть в том числе предусмотрена для инвалидов, как способных, так и не способных самостоятельно передвигаться, а также хронически больных пациентов, которые в силу физиологических способностей не могут получить необходимые лекарственные препараты. Пока в соответствии с готовящимся законопроектом о продаже лекарств через интернет такая возможность рассматривается только в отношении безрецептурных препаратов, БАДов и медтоваров. Копии обращения направлены председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру России Михаилу Мишустину.

"Пациентское сообщество выразило крайнюю озабоченность отсутствием правовой возможности у граждан осуществлять дистанционную покупку препаратов в условиях распространения коронавируса COVID-19 на территории Российской Федерации. ВОЗ признала, что распространение коронавируса является пандемией. Государству необходимо предпринять срочные меры, чтобы побороть коронавирус. Дистанционный способ торговли и доставка лекарственных препаратов, позволят ограничить контакты пациентов и сократить риски заражения", - отмечается в сообщении.

О законопроекте

16 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что в России планируется разрешить заказ через интернет лекарств, отпускаемых без рецепта, и их доставку. Он поручил зампреду правительства Татьяне Голиковой вместе с Госдумой обеспечить принятие соответствующего законопроекта.

Законопроект был принят в первом чтении в декабре 2017 года, после этого его движение было приостановлено. В феврале 2019 года президент Владимир Путин попросил депутатов ускорить принятие законопроекта.

Поправками ко второму чтению документа вводится разрешение на дистанционную розничную продажу лекарств, отпускаемых по рецепту, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Причем эта норма в отношении рецептурных препаратов является отложенной. Предлагается ввести ее в действие с 1 января 2022 года, а продавать безрецептурные - уже с 1 июля 2020 года.