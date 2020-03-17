В карьере башкирского Сибая заработала система оповещения о загрязнении воздуха

УФА, 17 марта. /ТАСС/. Система мониторинга атмосферы на содержание диоксида серы, а также оповещения населения заработала в карьере башкирского Сибая, тление руды на котором привело к ухудшению экологической ситуации в городе. Отбор проб проводится на восьми точках, сообщила во вторник пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

С декабря 2018 года в Сибае наблюдалось ухудшение экологической ситуации из-за смога и запаха серы, причиной которых стало тление руды в недействующем карьере. Подтопление подземных выработок карьера началось 8 февраля 2019 года и продолжается поэтапно до сих пор. Возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением атмосферы.

"Специалисты Госкомитета Башкирии по ЧС приняли участие в работе комиссии по приемке и вводу в промышленную эксплуатацию системы оповещения Сибайского филиала АО "Учалинский ГОК". В состав системы входят восемь точек мониторинга качества атмосферного воздуха по диоксиду серы, две метеостанции, расположенные на противоположных бортах карьера, шесть точек сиренно-речевого оповещения. Данная система позволит своевременно оповестить население, проживающее в непосредственной близости от карьера, в случае превышения ПДК по диоксиду серы", - говорится в сообщении.

Специалисты проверили все устройства, входящие в состав системы, а также документацию, добавили в Госкомитете.

Сибайский филиал компании "Учалинский ГОК", занимающийся добычей и обогащением медных и медно-цинковых руд Сибайского медно-колчеданного и других месторождений, является градообразующим предприятием города. Карьер имеет 2 км в диаметре, его глубина составляет около 500 м. Добыча руды в карьере велась открытым способом, хозяйственная деятельность прекращена с 2003 года.