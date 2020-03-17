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Число несчастных случаев на МЖД с начала года снизилось на 17,2%

Всего с начала года на Московской железной дороге произошло 143 несчастных случая

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Более 140 несчастных случаев произошло на Московской железной дороге (МЖД) с начала года, что на 17,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"С начала 2020 года количество несчастных случаев на Московской железной дороге снизилось на 17,2% (с 172 в прошлом году до 143)", - сказали в пресс-службе.

В Москве и Подмосковье зафиксировали самое заметное снижение несчастных случаев. Так, в Москве за это время их произошло всего девять, а в Подмосковье - 25. На три случая меньше зарегистрировали в Тульской, и на два - во Владимирской области. Основная причина происшествий - нарушение пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В преддверии школьных каникул сотрудники Московской железной дороги напомнят детям и подросткам правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В этом году железнодорожники посетят более 300 учебных заведений и проведут со школьниками и студентами открытые уроки безопасности. Кроме того сотрудники МЖД также затронут тему руферства и зацепинга. Совместно с сотрудниками транспортной полиции пройдут рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности, добавили в пресс-службе.

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Россия
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