Минтранс Латвии дал разрешение на вылет рейса "Аэрофлота" из Риги в Москву

РИГА, 17 марта. /ТАСС/. Министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс дал разрешение на вылет во вторник из Рижского международного аэропорта рейса "Аэрофлота" Рига - Москва. Об этом сообщает местное агентство LETA со ссылкой на ведомство.

"Самолет рейса SU 2101 вылетит из Риги в 13:05 (14:05 мск). Этому же самолету "Аэрофлота" дано разрешение на вылет из Риги также в среду и четверг, 18 и 19 марта", - указывает агентство.

Решением Минтранса также дано разрешение на приземление рейсу латвийской национальной авиакомпании AirBaltic BT7701, который во вторник в 13:20 (14:20 мск) отправляется из Тенерифе. Кроме того, в Лиепайском порту разрешено причалить трем паромам Stenaline - они отбывают из Травемюнде 17 марта в 23:59 (00:59 мск), 23 марта в 10:00 (11:00 мск) и 24 марта в 23:59 (00:59 мск).

Минздрав Латвии 2 марта сообщил, что в стране зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом. Сейчас в республике подтверждено 49 таких случаев, часть из них связана с заражением людей во время пребывания за границей, в том числе в Италии, Испании, Австрии, Швейцарии, Франции и Швеции.

Правительство Латвии объявило до 14 апреля чрезвычайное положение в стране, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения заболевания. С 17 марта до 14 апреля приостановлены все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и наземным транспортом.