СМИ: Сильвио Берлускони пожертвовал €10 млн на борьбу с коронавирусом в Италии

ТАСС, 17 марта. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пожертвовал €10 млн на поддержку деятельности медучреждений в северной области Ломбардия, которая стала очагом распространения нового коронавируса на Апеннинах. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky TG24 со ссылкой на заявление партии "Вперед, Италия", бессменным лидером которой является политик.

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"Сильвио Берлускони решил пожертвовать области Ломбардия сумму размером в €10 млн", - говорится в документе. Уточняется, что средства пойдут на поддержку деятельности отделений интенсивной терапии.

О пожертвованиях на исследования медучреждений ранее объявляли многочисленные компании, в том числе Armani, Bulgari, Dolce & Gabbana, а также некоторые итальянские банки. Сбор средств также организован в интернете.

Ранее СМИ сообщали, что 83-летний политик переехал из Ломбардии на юг Франции.

В 2016 году экс-премьер перенес серьезную операцию на сердце, после которой долго восстанавливался. Успешный предприниматель трижды возглавлял итальянское правительство. Его партия "Вперед, Италия" входила на парламентских выборах в марте 2018 года в победившую правоцентристскую коалицию наряду с "Лигой", но в данный момент находится в оппозиции.