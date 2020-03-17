МВДп роведе всероссийскую онлайн-акцию "Я помню. Я горжусь. Служу России!"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Полицейские выложат в интернет видео с историями о сотрудниках правоохранительных органов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, чтобы рассказать подрастающему поколению об их вкладе в победу. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В год юбилея Победы Министерство внутренних дел РФ проведет всероссийскую онлайн-акцию "Я помню. Я горжусь. Служу России!". Мы расскажем в своих интернет-ресурсах подрастающему поколению об истории Великой Отечественной войны и вкладе правоохранительных органов в Победу, подвигах милиционеров на полях сражений и при охране правопорядка в тылу", - рассказала Волк.

Она пояснила, что ведомство подготовило видео для этой акции, используя архивы МВД и Минобороны. В предстоящие дни до 9 мая полицейские и их дети подготовят и запишут видео с историями о ветеранах в своих семьях. Видеоролики с историями будут размещены в официальных аккаунтах МВД России и территориальных органах полиции в соцсетях с хештегами #Япомню, #Ягоржусь, #СлужуРоссии".