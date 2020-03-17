Путин потребовал повысить эффективность прокуратуры по защите социальных прав граждан

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что прокуратура должна повысить эффективность работы по защите социальных прав граждан. Об этом он заявил, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Глава государства заявил о необходимости "повысить эффективность деятельности по обеспечению законности и порядка в обществе, прав и свобод граждан" и поставил задачу "выявлять и пресекать любые правонарушения". При этом он заметил, что число правонарушений "по-прежнему остается весьма значимым".

Президент указал, что эти данные касаются и соблюдения социальных прав граждан. "Вынесенные на общероссийское голосование поправки в конституцию усиливают и конкретизируют социальный характер нашего государства, а значит, и возрастает ваша ответственность за соблюдение социальных прав граждан", - обратился глава государства к участника заседания.

Путин также заявил об ответственности работодателей за соблюдение прав сотрудников, пообещав в противном случае неизбежные санкции.

"Каждый собственник, руководитель предприятия или организации должен понимать, что преступать закон, решать свои собственные проблемы, своей конторы какой-то за счет людей нельзя, что санкции за подобные действия последуют неотвратимо", - сказал глава государства.

Обратная связь с гражданами

Прокуратура должна продолжать внедрение в своей работе цифровых технологий, налаживать удобные инструменты обратной связи с гражданами, заявил Путин.

"Хочу сегодня отметить системную работу органов прокуратуры по внедрению цифровых технологий, считаю это направление крайне важным. Нужно продолжать последовательно расширять эту работу, в ближайшее время завершить формирование современной информационной инфраструктуры ведомства и тем самым повысить эффективность надзорных мероприятий, деятельности органов прокуратуры в целом", - сказал Путин.

Он назвал принципиально важным "наладить удобные, доступные инструменты обратной связи с гражданами", которые позволяли бы оперативно реагировать на их жалобы, вопросы и обращения, связанные с нарушением трудовых, социальных прав и предпринимательских свобод.

В завершение своего выступления глава государства поблагодарил весь прокурорский корпус России за добросовестное отношение к работе и верность лучшим традициям служения закону, обществу и государству. "Еще раз хочу поблагодарить Юрия Яковлевича Чайку за многолетнюю эффективную работу на посту генерального прокурора России, пожелать успехов [новому генпрокурору] Игорю Викторовичу Краснову, всем сотрудникам органов прокуратуры", - сказал Путин.