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Распространение коронавируса нового типа

Иностранным альпинистам временно запретили совершать восхождения на Эверест

О возобновлении разрешения на восхождения сообщат в ближайшие недели и месяцы

ПЕКИН, 17 марта. /ТАСС/. Тибетский автономный район приостановил на весь весенний сезон обслуживание иностранных групп альпинистов ввиду распространения в мире пандемии коронавируса.

Как говорится в обнародованном во вторник заявлении Тибетской ассоциации горовосходителей, в Китае эпидемия пошла на убыль, но она набирает силу в остальном мире. Тибет, поясняется в документе, является высокогорным районом с экстремальными условиями и ограниченными возможностями оказания медицинской помощи при респираторных заболеваниях.

"Для обеспечения безопасности альпинистов и защиты организаторов экспедиций от возможных потерь мы вынуждены принять это решение", - цитирует агентство "Синьхуа" заместителя главы ассоциации Пемы Тинлэя. О возобновлении разрешения на восхождения будет сообщено отдельно в ближайшие недели и месяцы, "исходя их глобального улучшения в борьбе с эпидемией", отмечается в заявлении.

Весенний альпинистский сезон в Тибетском автономном районе обычно продолжается с апреля по конец мая. До начала эпидемии подняться на Эверест планировали экспедиции из двух десятков стран. Теперь им также придется отложить свои планы.

Тибетский автономный район остается самым благополучным в эпидемическом отношении в КНР. Здесь за все время распространения в стране коронавируса был выявлен только один заболевший, который быстро поправился.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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