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Путин: должного эффекта в борьбе с незаконными вырубками леса добиться пока не удалось

По словам президента, природоохранной прокуратуре следует "активизировать выявление преступлений в сфере природопользования"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы пока не добились должного эффекта в борьбе с преступлениями в сфере природопользования, в том числе - незаконными вырубками леса. Об этом заявил во вторник на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что природоохранной прокуратуре следует "активизировать выявление преступлений в сфере природопользования, по незаконным вырубкам леса и добыче биоресурсов". По словам Путина, это "очень важное направление, чрезвычайно важное".

"К сожалению, пока на этом направлении всем нам - и прокуратуре, и другим правоохранительным структурам - должного эффекта добиться не удается", - подчеркнул президент.

Он отметил, что более системного подхода требует работа и других специализированных прокуратур. Так, транспортной прокуратуре следует усилить надзор за реализацией программы развития инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения и перевозок. Главной военной прокуратуре необходимо жестко работать по выявлению преступлений при строительстве и реконструкции оборонных и других специальных объектов, своевременно реагировать на нарушения прав военнослужащих и членов их семей, сказал Путин.

В целом, по словам главы государства, всем прокурорам необходимо постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень. "В значительной степени это касается грамотной, компетентной защиты прав и интересов граждан, квалифицированного поддержания государственного обвинения в судах, особенно в судах с участием присяжных заседателей, число которых в последние годы существенно расширилось", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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