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Путин потребовал принять комплекс мер по защите прав осужденных

Президент напомнил, что в последние годы Генпрокуратура взяла курс на усиление надзора в местах лишения свободы

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, потребовал принять комплексные меры по обеспечению безопасности осужденных и профилактике правонарушений в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Глава государства напомнил, что в последние годы ведомство взяло курс на усиление прокурорского надзора за соблюдением прав осужденных, в местах лишения свободы, однако, как показывает практика, нарушений в этой сфере по-прежнему очень много.

"Прошу Генеральную прокуратуру совместно с Федеральной службой исполнения наказаний принять комплексные меры по обеспечению безопасности осужденных, профилактике правонарушений в учреждениях уголовно-исполнительной системы, активнее взаимодействовать с Советом по развитию гражданского общества, уполномоченными по правам человека в субъектах РФ и представителями гражданского общества", - сказал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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