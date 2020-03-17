Путин потребовал принять комплекс мер по защите прав осужденных

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, потребовал принять комплексные меры по обеспечению безопасности осужденных и профилактике правонарушений в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Глава государства напомнил, что в последние годы ведомство взяло курс на усиление прокурорского надзора за соблюдением прав осужденных, в местах лишения свободы, однако, как показывает практика, нарушений в этой сфере по-прежнему очень много.

"Прошу Генеральную прокуратуру совместно с Федеральной службой исполнения наказаний принять комплексные меры по обеспечению безопасности осужденных, профилактике правонарушений в учреждениях уголовно-исполнительной системы, активнее взаимодействовать с Советом по развитию гражданского общества, уполномоченными по правам человека в субъектах РФ и представителями гражданского общества", - сказал глава государства.