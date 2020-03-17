Путин прибыл в коммуникационный центр по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл во вторник в коммуникационный центр при координационном совете по борьбе с коронавирусом. Вместе с ним центр посещает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщил в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко, задача центра - "мониторинг ситуации, информационная поддержка и координация всех участников" работы по борьбе с распространением вируса. По словам Чернышенко, основная цель центра - стать единым окном, которое объединит ресурсы для оперативного принятия решений и управления инцидентами.

Центр работает круглосуточно и координирует работу министерств, ведомств, в том числе региональных. Вице-премьер рассказал, что здесь в круглосуточном режиме будет проводиться мониторинг социальных, экономических показателей, показателей промышленности, доступности потребительских товаров и медицинских товаров. Также будут отслеживаться такие параметры, как обеспеченность средствами индивидуальной защиты, медицинскими тестами, карантинные меры. Центр будет опираться в своей работе и на мониторинг общественного мнения и обратную связь от граждан. Оперативная отчетность в центре будет формироваться ежедневно к 06:30 мск.