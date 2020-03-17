В России запускается первая онлайн-платформа для экологических активистов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России и Евросоюз запускают первую онлайн-платформу в РФ для обмена экологическими инициативами в преддверии акции "Час Земли", сообщила во вторник пресс-служба WWF.

"В преддверии крупнейшей экологической акции "Час Земли" Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Европейский Союз запускают первую российскую онлайн-платформу для обмена экологическими инициативами граждан со всей страны", - говорится в сообщении.

Платформа должна стать местом объединения, обмена информацией и поддержки как для частных лиц, так и для инициативных групп и региональных некоммерческих общественных организаций.

"Цель проекта - дать возможность российским экологическим активистам делиться опытом успешной реализации природоохранных проектов. На платформе можно будет найти экологическую инициативу по интересующей теме и региону и напрямую связаться с ее автором, чтобы задать вопрос, попросить совета или присоединиться к ее реализации", - отметили в фонде.

Помимо экологических инициатив, реализуемых в разных регионах России, на платформе размещены короткие инструкции для начинающих. Они помогут сделать первые шаги по снижению экологического следа, защите лесов от нелегальных рубок, экологическому просвещению, волонтерству в заповедниках.

"Час Земли" является международной символической акцией, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. С 2009 года акция проходит в России, и в прошлом году к ней присоединилось уже около 30 млн россиян. В этом году "Час Земли" пройдет 28 марта в 20:30 по местному времени.